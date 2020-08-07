Допрос Ефремова в суде может состояться 11 августа

Допрос актёра Михаила Ефремова в судебном заседании по делу о ДТП может состояться 11 августа.

«Следующее заседание состоится, как и было запланировано, 11 августа. Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания», — цитирует ТАСС судью Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело, Елену Абрамову.

Ранее Роман Шрамко, являющийся свидетелем стороны обвинения в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал о действиях артиста сразу после аварии.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.