Допрос Ефремова в суде может состояться 11 августа
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- РИА Новости
«Следующее заседание состоится, как и было запланировано, 11 августа. Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания», — цитирует ТАСС судью Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело, Елену Абрамову.
Ранее Роман Шрамко, являющийся свидетелем стороны обвинения в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал о действиях артиста сразу после аварии.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.