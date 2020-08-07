В России за сутки скончались 119 пациентов с коронавирусом

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В России в течение суток зарегистрировано 119 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии коронавируса в стране скончались 14 725 человек.
В России за сутки скончались 119 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»

«За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев... За весь период по России умерли 14 725 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днём ранее в России скончались 116 пациентов с коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину от COVID-19.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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