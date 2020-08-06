Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину от COVID-19

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Привитые добровольцы, которые испытывают на себе вакцину «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре «Вектор», чувствуют себя хорошо и не имеют жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину от COVID-19
  • globallookpress.com

«Все привитые вакциной «ЭпиВакКорона» добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений и жалоб не отмечено», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, привиты четверо добровольцев, пятый получит вакцину 8 августа, ещё через три дня её получат следующие девять человек.

На втором этапе клинических исследований из 86 добровольцев 43 получат плацебо.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что центр «Вектор» при разработке вакцины «ЭпиВакКорона» учитывает все требования и нормативные рекомендации, предусмотренные законодательством России.

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