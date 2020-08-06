Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину от COVID-19
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«Все привитые вакциной «ЭпиВакКорона» добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений и жалоб не отмечено», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, привиты четверо добровольцев, пятый получит вакцину 8 августа, ещё через три дня её получат следующие девять человек.
На втором этапе клинических исследований из 86 добровольцев 43 получат плацебо.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что центр «Вектор» при разработке вакцины «ЭпиВакКорона» учитывает все требования и нормативные рекомендации, предусмотренные законодательством России.