Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину от COVID-19

Привитые добровольцы, которые испытывают на себе вакцину «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре «Вектор», чувствуют себя хорошо и не имеют жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Все привитые вакциной «ЭпиВакКорона» добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений и жалоб не отмечено», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, привиты четверо добровольцев, пятый получит вакцину 8 августа, ещё через три дня её получат следующие девять человек.

На втором этапе клинических исследований из 86 добровольцев 43 получат плацебо.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что центр «Вектор» при разработке вакцины «ЭпиВакКорона» учитывает все требования и нормативные рекомендации, предусмотренные законодательством России.