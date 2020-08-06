В России за сутки скончались 116 пациентов с коронавирусом
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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Днём ранее в России скончались 139 пациентов с коронавирусом.
Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в мире превысило 700 тыс.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.