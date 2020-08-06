В России за сутки скончались 116 пациентов с коронавирусом

В России в течение суток зарегистрировано 116 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии коронавируса в стране скончались 14 606 человек.

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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Днём ранее в России скончались 139 пациентов с коронавирусом. Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в мире превысило 700 тыс. В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.