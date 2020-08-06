В России за сутки скончались 116 пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
В России в течение суток зарегистрировано 116 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии коронавируса в стране скончались 14 606 человек.
В России за сутки скончались 116 пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днём ранее в России скончались 139 пациентов с коронавирусом.

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в мире превысило 700 тыс.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить