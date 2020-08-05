Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч

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Число умерших пациентов с положительным тестом на коронавирус в мире превысило 700 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч
  • © REUTERS/Mike Hutchings

Согласно его информации, общее число случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 18 540 119.

Первое место по числу пациентов с коронавирусом занимают США (более 4,7 млн), затем следует Бразилия (свыше 2,8 млн) и Индия (1,9 млн).

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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