Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч

Число умерших пациентов с положительным тестом на коронавирус в мире превысило 700 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Согласно его информации, общее число случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 18 540 119.

Первое место по числу пациентов с коронавирусом занимают США (более 4,7 млн), затем следует Бразилия (свыше 2,8 млн) и Индия (1,9 млн).

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.