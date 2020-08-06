Минздрав представил новые требования к автомобильной аптечке

Минздрав России подготовил проект новых требований к автомобильной аптечке.

Соответствующий документ «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» представлен на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно проекту, в аптечку предлагается добавить упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. По замыслу разработчиков, они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь. Размер рулонного лейкопластыря должен быть увеличен с 1 х 250 до 2 х 500 см. В аптечку необходимо добавить две медицинские трёхслойные маски и увеличить число перчаток до двух пар.

Все медицинские изделия из аптечки должны быть сертифицированы в России.

Ранее врач, профессор Николай Косенков дал рекомендации по составу дорожной аптечки в первом отпуске после пандемии.