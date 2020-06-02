Врач дал рекомендации по составу дорожной аптечки в первом отпуске после пандемии

Врач, профессор Николай Косенков дал рекомендации по составу дорожной аптечки в первом отпуске после пандемии.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что прежде всего нужно запастись масками и перчатками.

«Они вам потребуются на всей территории как нашей страны, так и за рубежом. Отнеситесь к этому спокойно, разумно и с юмором», — сказал эксперт.

По его словам, также необходимы лекарства, которые путешественник принимает постоянно, и медикаменты, которые можно использовать без назначения врача.

Например, Косенков рекомендует взять ферментативные препараты, спазмолитики, лейкопластыри, стерильный бинт и салфетки, жаропонижающие средства, электронный термометр.

Кроме того, эксперт напомнил о защитном креме от солнца и средствах, которые используются при солнечных ожогах. Он советует взять и противоаллергические препараты.

«При формировании аптечки не кладите лекарства, которые вы не знаете или на которые у вас аллергия. И лучше лекарства подписать, какое и от чего надо применять», — заключил он.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с kp.ru дал рекомендации по поддержке иммунитета во время выхода из режима самоизоляции.