Врач дал рекомендации по составу дорожной аптечки в первом отпуске после пандемии

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Врач, профессор Николай Косенков дал рекомендации по составу дорожной аптечки в первом отпуске после пандемии.
Врач дал рекомендации по составу дорожной аптечки в первом отпуске после пандемии
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В беседе с Nation News он выразил мнение, что прежде всего нужно запастись масками и перчатками.

«Они вам потребуются на всей территории как нашей страны, так и за рубежом. Отнеситесь к этому спокойно, разумно и с юмором», — сказал эксперт.

По его словам, также необходимы лекарства, которые путешественник принимает постоянно, и медикаменты, которые можно использовать без назначения врача.

Например, Косенков рекомендует взять ферментативные препараты, спазмолитики, лейкопластыри, стерильный бинт и салфетки, жаропонижающие средства, электронный термометр.

Кроме того, эксперт напомнил о защитном креме от солнца и средствах, которые используются при солнечных ожогах. Он советует взять и противоаллергические препараты.

«При формировании аптечки не кладите лекарства, которые вы не знаете или на которые у вас аллергия. И лучше лекарства подписать, какое и от чего надо применять», — заключил он.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с kp.ru дал рекомендации по поддержке иммунитета во время выхода из режима самоизоляции.

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