Всероссийские проверочные работы пройдут с 14 сентября по 12 октября
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Рособрнадзора руководителям субъектов России.
«Организовать проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения», — говорится в документе.
День проведения работ определит руководство каждой школы по своему усмотрению в рамках указанного периода.
Ранее финалист премии «Учитель года — 2017», первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов в беседе с URA.RU прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.