Всероссийские проверочные работы пройдут с 14 сентября по 12 октября

Всероссийские проверочные работы, необходимые для контроля полученных во время дистанционного обучения знаний, должны пройти с 14 сентября по 12 октября.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Рособрнадзора руководителям субъектов России.

«Организовать проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения», — говорится в документе.

День проведения работ определит руководство каждой школы по своему усмотрению в рамках указанного периода.

Ранее финалист премии «Учитель года — 2017», первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов в беседе с URA.RU прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.