У берегов Камчатки прошли учения по поиску и ликвидации подлодки условного противника

У берегов Камчатки прошли учения Тихоокеанского флота по поиску и ликвидации подлодки условного противника.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Тактическая группа кораблей совместно с палубным вертолётом Ка-27 ПЛ обнаружила и атаковала объект.

Также прошли тренировки по совместному маневрированию и связи. Кроме того, корабли выполнили «профилактическое противодиверсионное гранатометание» во время стоянки на незащищённом рейде.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин», входящий в состав постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, провёл учения по отработке противоминных действий в акватории пункта базирования кораблей.