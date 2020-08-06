У берегов Камчатки прошли учения по поиску и ликвидации подлодки условного противника

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У берегов Камчатки прошли учения Тихоокеанского флота по поиску и ликвидации подлодки условного противника.
У берегов Камчатки прошли учения по поиску и ликвидации подлодки условного противника
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Тактическая группа кораблей совместно с палубным вертолётом Ка-27 ПЛ обнаружила и атаковала объект.

Также прошли тренировки по совместному маневрированию и связи. Кроме того, корабли выполнили «профилактическое противодиверсионное гранатометание» во время стоянки на незащищённом рейде.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин», входящий в состав постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, провёл учения по отработке противоминных действий в акватории пункта базирования кораблей.

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