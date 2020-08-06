Тральщик ЧФ провёл учения по отработке противоминных действий

Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин», входящий в состав постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, провёл учения по отработке противоминных действий в акватории пункта базирования кораблей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Экипаж выполнил поиск мин с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.

Военнослужащие также провели корабельные учения по борьбе за живучесть, по противовоздушной и противодиверсионной обороне.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.