Тральщик ЧФ провёл учения по отработке противоминных действий
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Экипаж выполнил поиск мин с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.
Военнослужащие также провели корабельные учения по борьбе за живучесть, по противовоздушной и противодиверсионной обороне.
24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.