В Московской области организуют реабилитацию детей, перенёсших COVID-19

Короткая ссылка
В Московской области родители детей, переболевших коронавирусной инфекцией в тяжёлой и средней форме, могут получить путёвки на реабилитацию.
В Московской области организуют реабилитацию детей, перенёсших COVID-19
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Отмечается, что Детский клинический многопрофильный центр (ДКМЦ) в регионе с начала июля принимает детей, перенёсших тяжёлые и средние формы COVID-19. Вместе с ними в центре размещают и их родителей.

В программу реабилитации входят дыхательная гимнастика, кинезиотерапия, массаж, водные процедуры, лечебная физкультура и посещение соляной пещеры.

Ранее телеведущий Александр Мясников, главврач московской больницы №71, в беседе с НСН оценил ситуацию с вакциной от COVID-19 для детей. 

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить