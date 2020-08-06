В Московской области организуют реабилитацию детей, перенёсших COVID-19
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Отмечается, что Детский клинический многопрофильный центр (ДКМЦ) в регионе с начала июля принимает детей, перенёсших тяжёлые и средние формы COVID-19. Вместе с ними в центре размещают и их родителей.
В программу реабилитации входят дыхательная гимнастика, кинезиотерапия, массаж, водные процедуры, лечебная физкультура и посещение соляной пещеры.
Ранее телеведущий Александр Мясников, главврач московской больницы №71, в беседе с НСН оценил ситуацию с вакциной от COVID-19 для детей.