В Мурманской области рассказали о средней зарплате за январь — май

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата сотрудников организаций за январь — май 2020 года в Мурманской области составила более 66,7 тыс. рублей.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные полугодового отчёта регионального Минэкономразвития.

По сравнению с аналогичным периодом за 2019 год рост составил 7,1%, в реальном исчислении — 4,2%.

«В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: добыча полезных ископаемых — 111%, обрабатывающие производства, деятельность финансовая и страховая, профессиональная, научная и техническая — 108%», — отмечается в документе.

Ранее «Реальное время» сообщало, что средняя зарплата в Татарстане в январе — апреле 2020 года составила 37,6 тыс. рублей, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.