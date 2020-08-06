Диетолог дала рекомендации по употреблению арбузов

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Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша дала рекомендации по употреблению арбузов.
Диетолог дала рекомендации по употреблению арбузов
  • Pixabay

«С арбузами нужно быть аккуратнее, потому что в них содержатся быстрые сахара, и крайне важно об этом помнить», — заявила она в беседе с ФАН.

Как напомнила эксперт, в 100 граммах арбуза содержится чайная ложка сахара, то есть при норме потребления не более шести-десяти чайных ложек сахара в день нужно понимать, сколько можно съесть арбуза за раз, чтобы это не навредило здоровью.

«По сути, это вода и сахар. 80% одного и 20% — другого. Там ничего такого особого из микроэлементов и нет. И люди об этом забывают. А потом начинают думать, почему они в августе набирают вес», — сказала Макиша.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News оценил влияние употребления арбузов на здоровье.

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