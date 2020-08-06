В Москве возбудили дело из-за наезда автомобиля на двух пешеходов

В Москве полиция возбудила уголовное дело против водителя, который вечером 5 августа сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке столицы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя столицы, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 40-летняя женщина», — заявили в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

По данным полиции, вечером 5 августа на Батайском проезде автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них погибла, вторая пострадала. В полиции отмечали, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

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