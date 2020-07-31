В Госдуме прокомментировали ДТП в Крыму

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Депутат Государственной думы Василий Власов прокомментировал ДТП в Крыму.
В Госдуме прокомментировали ДТП в Крыму
  • РИА Новости

«Ночные перевозки заканчиваются утренней трагедией», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, одно дело, когда ночные рейсы «касаются нескольких регионов и есть возможность переночевать в гостинице». В данном случае, отметил депутат, автобус междугородний, а весь Крым можно проехать за пару часов.

«Зачем такой риск, непонятно. Такие события будут продолжаться, пока мы в угоду бизнес-интересам будем разрешать ночью людей возить из одного города в другой, особенно если они находятся в одном регионе, в Крыму», — сказал Власов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего смерть более двух человек.

По последним данным, в результате ДТП погибли девять человек.

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