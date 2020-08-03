Два человека погибли в ДТП на трассе в Кузбассе
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«ДТП в районе деревни Пинигино на Промышленновской трассе: перевернулся автомобиль. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой медицинской помощи», — цитирует РИА Новости пресс-службу регионального центра медицины катастроф.
Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, их везут на машине скорой помощи в Кемерово.
Уточняется, что водитель автомобиля Nissan Terrano не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет.
Ранее на трассе в Самарской области два человека погибли и четверо получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей.