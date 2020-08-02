Под Самарой пять человек погибли в ДТП
- РИА Новости
ДТП с участием BMW и Lada Vesta произошло в Безенчукском районе на 1-м километре автодороги Самара — Волгоград.
«По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля Lada Vesta и его десятилетний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи», — приводит РИА Новости сообщение МВД.
Четырёх пострадавших госпитализировали.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, трое пострадавших скончались в больнице.
Ранее в Калининградской области в ДТП с автобусом погиб один человек, ещё четверо пострадали.