Под Самарой пять человек погибли в ДТП

На трассе в Самарской области два человека погибли и четверо получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей. Трое из пострадавших скончались в больнице. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

РИА Новости