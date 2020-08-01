В Калининградской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Калининградской области погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

На участке трассы Романово — Калининград в направлении Светлогорска двигался автомобиль Skoda Rapid.

31-летний водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автобусом, которым управлял 48-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель Skoda Rapid скончался от полученных травм на месте происшествия. По предварительной информации, на настоящий момент за медицинской помощью обратились четыре пассажира», — заявили в ведомстве.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

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