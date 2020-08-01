В Калининградской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
На участке трассы Романово — Калининград в направлении Светлогорска двигался автомобиль Skoda Rapid.
31-летний водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автобусом, которым управлял 48-летний мужчина.
«В результате ДТП водитель Skoda Rapid скончался от полученных травм на месте происшествия. По предварительной информации, на настоящий момент за медицинской помощью обратились четыре пассажира», — заявили в ведомстве.
На месте аварии работают следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники ГИБДД и экстренные службы.
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