В Перми задержали дебоширов, ехавших из Екатеринбурга в Москву

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В Перми задержали трёх дебоширов, ехавших из Екатеринбурга в Москву. В столице мужчины хотели попасть на турнир по боксу.
В Перми задержали дебоширов, ехавших из Екатеринбурга в Москву
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

В поезд Чита — Москва мужчины сели в Екатеринбурге в 23:00 4 августа. Они до утра распивали алкоголь, громко разговаривали, не обращали внимания на замечания. Их задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении.

В мае СК возбудил дело после драки на борту самолёта рейса Сочи — Москва.

В 2019 году начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН оценил отношение авиакомпаний к нетрезвым пассажирам.

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