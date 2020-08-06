В Перми задержали дебоширов, ехавших из Екатеринбурга в Москву

В Перми задержали трёх дебоширов, ехавших из Екатеринбурга в Москву. В столице мужчины хотели попасть на турнир по боксу.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

В поезд Чита — Москва мужчины сели в Екатеринбурге в 23:00 4 августа. Они до утра распивали алкоголь, громко разговаривали, не обращали внимания на замечания. Их задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении.

В мае СК возбудил дело после драки на борту самолёта рейса Сочи — Москва.

В 2019 году начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН оценил отношение авиакомпаний к нетрезвым пассажирам.