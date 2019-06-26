В транспортной полиции оценили отношение авиакомпаний к нетрезвым пассажирам

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Начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН оценил отношение авиакомпаний к нетрезвым пассажирам.
В транспортной полиции оценили отношение авиакомпаний к нетрезвым пассажирам
  • © pixabay.com

«Сейчас идёт дискуссия о создании воздушных маршалов, изучается опыт других стран. Но здесь нужно понимать, что решение такой задачи происходит не на государственном уровне, а на уровне авиакомпаний. Они должны высказать своё мнение, основное бремя финансовой нагрузки ляжет на них. Также своё мнение должны высказать пассажиры», — заявил он.

По его словам, авиакомпаниям следует ужесточить правила посадки на борт лиц в состоянии алкогольного опьянения и донести эти правила до пассажиров.

Как напомнил Калинкин, на данный момент есть перечень действий экипажа в подобных ситуациях, предусмотрена возможность привлечения к уголовной ответственности.

Ранее Калинкин назвал самые распространённые нарушения на транспорте.

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