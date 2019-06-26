Названы самые распространённые нарушения на транспорте

Начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН назвал самые распространённые нарушения.

«Это нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения. Эти лица особо опасны на любом виде транспорта. Они могут пострадать сами, а также опасны для окружающих», — заявил он.

По его словам, за пять месяцев на железнодорожном транспорте не допущено к перевозке 258 граждан, из которых 136 привлечены к административной ответственности.

Если говорить об авиадебоширах, то статистика за аналогичный период — 177 человек, к ответственности привлечены 136. В ряде случаев рассматривается возможность возбуждения уголовных дел.

«Помимо этого, есть мелкое хулиганство, несанкционированная торговля, курение в неположенных местах, переходы в неположенных местах», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор жительнице Москвы за дебош на борту рейса Екатеринбург — Пекин.