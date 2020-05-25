СК возбудил дело после драки на борту самолёта рейса Сочи — Москва

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту драки на борту самолёта между двумя пассажирами рейса, следовавшего по маршруту Сочи — Москва.
СК возбудил дело после драки на борту самолёта рейса Сочи — Москва
  • РИА Новости

«24 мая примерно в 17:15 после посадки в столичном аэропорту Домодедово воздушного судна, прибывшего из Сочи, между двумя пассажирами рейса 2001 и 1986 годов рождения произошёл словесный конфликт, переросший в драку. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство на борту воздушного судна)», — приводит ТАСС слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елены Марковской.

Следователи опросили свидетелей драки, получены акты медицинского освидетельствования участников конфликта, в авиакомпанию направлен запрос об ущербе.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о ходе расследования.

Накануне сообщалось, что жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.

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