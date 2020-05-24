В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья

Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Из службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера рейсом Симферополь — Москва нарушает общественный порядок нетрезвый пассажир», — заявили в МВД.

По данным полиции, 31-летний мужчина во время посадки в самолёт потребовал разместить его в бизнес-классе, хотя его билет был оформлен на другое место. Получив отказ от бортпроводников, он предлагал доплату за наличный расчёт и оскорблял экипаж самолёта, добавили в МВД.

На место прибыли полицейские и попросили нарушителя покинуть самолёт, но он не реагировал на замечания и оскорблял полицейских.

«Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, гражданин ранее судим», — указано в сообщении.

Материал о привлечении нарушителя к административной ответственности направят в суд. Также начата процессуальная проверка по статьям УК об оскорблении представителя власти и хулиганстве.

В декабре 2019 года в Хабаровске сняли с рейса семерых пьяных мужчин.