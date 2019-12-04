В Хабаровске сняли с рейса семерых пьяных мужчин

Сотрудники полиции в аэропорту Хабаровска сняли с рейса семерых жителей Бурятии, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

«Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска привлечены к административной ответственности семеро жителей республики Бурятия в возрасте от 35 до 63 лет, доставленные в дежурную часть от борта воздушного судна, следующего в Иркутск», — заявили в полиции.

Отмечается, что мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, некоторые из них «не могли передвигаться самостоятельно».

Нарушителей привлекли к административной ответственности. Решением мирового суда Хабаровска им назначены штрафы в размере от 500 до 600 рублей.

Ранее RostovGazeta.ru со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру передавала, что в Ростове-на-Дону завели дело в отношении двух авиадебоширов.