В Крыму рассказали о подготовке регионального закона о защите экологии

В правительстве Крыма рассказали о подготовке регионального закона о защите экологии. Документ включает в том числе список преференций для предпринимателей, взявших «зелёный» курс.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«В правительстве Крыма давно думали о развитии электротранспорта в регионе, сейчас видим, что бизнес также готов двигаться в этом направлении», — заявила зампред республиканского Совмина Ирина Кивико во время эко-марафона в Алуште.

По её словам, будет прорабатываться возможность льготных лизинговых контрактов, предоставление земельных участков под электрозаправки.

«Нам предстоит большая совместная работа, чтобы к следующему курортному сезону региональный закон об экологии не только был принят, но и начал работать», — добавила Кивико.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии начали ликвидировать несанкционированные свалки в рамках нацпроекта «Экология».