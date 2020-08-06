Эксперты Роскачества изучили состав молочных сосисок

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Согласно повторному исследованию Роскачества, лидеры производства молочных сосисок продолжают держать марку. Однако были зафиксированы и некоторые нарушения в составе продуктов.
Эксперты Роскачества изучили состав молочных сосисок
  • Pixabay

Как сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Роскачества, в качестве материала для исследования были взяты сосиски сорта «молочные» производителей «Мясницкий ряд», «Ближние Горки», «Велком» и других.

В их продукции эксперты искали потенциально вредные вещества, в том числе тяжёлые металлы, пестициды, нитриты, антибиотики, а также посторонние ДНК и ГМО, оценивали количество белков и жиров.

Рейтинг лучшей продукции почти не изменился. Первое место сохранили за собой сосиски «Дымов». Также в рейтинг вошли сосиски мясокомбината «Клинский». Немного не дотянули до высшего балла сосиски «Папа может» из-за плохой проваренности.

«В повторном исследовании мы не встретили нарушений по количеству антибиотиков, однако следовые количества лекарственных препаратов, допустимые ТР ТС, зафиксированы были. В этот раз не обнаружили золотистый стафилококк и клостридии, а в прошлый раз были», — подчеркнули в организации.

Ранее Nation News сообщали о рекомендациях по сбору грибов, которые дали специалисты Роскачества.

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