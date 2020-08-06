Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, там чиновникам в среднем платят 50 и 41,5 тыс. рублей соответственно. Замыкает тройку Барнаул (40 тыс. рублей).
Самые низкие зарплаты государственные служащие получают в Воронеже (24,2 тыс. рублей), Саратове (23,9 тыс. рублей) и Ульяновске (23,8 тыс. рублей).
Выяснилось, что число вакансий в этой сфере за второй квартал выросло на 20%, а в годовом выражении — на 43%. Больше всего их размещено в Москве, Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
Согласно исследованию, средняя зарплата на госслужбе по итогам квартала выросла на 2% и составляет 35 тыс. рублей. За год рост составил 9%.
Специалисты проанализировали 3 тыс. вакансий.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что для чиновников, которые должны служить народу, является неприличным выпячивание своего благосостояния.