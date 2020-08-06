Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников

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Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге — таковы результаты исследования аналитического центра «Авито Работа».
Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, там чиновникам в среднем платят 50 и 41,5 тыс. рублей соответственно. Замыкает тройку Барнаул (40 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты государственные служащие получают в Воронеже (24,2 тыс. рублей), Саратове (23,9 тыс. рублей) и Ульяновске (23,8 тыс. рублей).

Выяснилось, что число вакансий в этой сфере за второй квартал выросло на 20%, а в годовом выражении — на 43%. Больше всего их размещено в Москве, Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Согласно исследованию, средняя зарплата на госслужбе по итогам квартала выросла на 2% и составляет 35 тыс. рублей. За год рост составил 9%.

Специалисты проанализировали 3 тыс. вакансий.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что для чиновников, которые должны служить народу, является неприличным выпячивание своего благосостояния.

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