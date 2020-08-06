Ефремов доставлен в суд на очередное заседание по делу о ДТП

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Актёр Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для участия во втором судебном заседании по существу уголовного дела о смертельном ДТП, передаёт ТАСС.
Ефремов доставлен в суд на очередное заседание по делу о ДТП
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Сообщается, что актёр вновь приехал в тёмной бейсболке.

На прошлом заседании обвиняемый не признал свою вину в ДТП, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит событий того дня.

Также были представлены результаты экспертизы ДНК, которая подтвердила нахождение Ефремова за рулём во время аварии.

8 июня Ефремов в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. 

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