В Москве ещё 1254 пациента вылечились от коронавируса

В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции ещё 1254 пациента. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

По её словам, общее число вылечившихся от коронавируса в городе составило 186 223.

Накануне в Москве выздоровели 1329 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что более 245 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание коронавирусом.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.