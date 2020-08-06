В Москве ещё 1254 пациента вылечились от коронавируса

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В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции ещё 1254 пациента. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на слова заммэра столицы Анастасии Раковой.
В Москве ещё 1254 пациента вылечились от коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

По её словам, общее число вылечившихся от коронавируса в городе составило 186 223.

Накануне в Москве выздоровели 1329 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что более 245 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание коронавирусом.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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