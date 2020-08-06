Более 245 тысяч человек в России остаются под наблюдением из-за коронавируса

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Более 245 тысяч человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание коронавирусом.
Более 245 тысяч человек в России остаются под наблюдением из-за коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 245 379 человек», — цитирует ТАСС пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего было проведено более 29 млн тестов на предмет инфицирования коронавирусом.

Ранее президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий академик РАН, профессор Сергей Колесников оценил вероятность второй волны COVID-19.

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