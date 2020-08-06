Более 245 тысяч человек в России остаются под наблюдением из-за коронавируса
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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 245 379 человек», — цитирует ТАСС пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что всего было проведено более 29 млн тестов на предмет инфицирования коронавирусом.
Ранее президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий академик РАН, профессор Сергей Колесников оценил вероятность второй волны COVID-19.