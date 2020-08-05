В Москве от коронавируса вылечились почти 185 тысяч человек

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В Москве за сутки выздоровели ещё 1329 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве от коронавируса вылечились почти 185 тысяч человек
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1329 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 184 969», — приводятся её слова в сообщении столичного оперштаба по борьбе с COVID-19 в Telegram.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 29,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Старший научный сотрудник российского Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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