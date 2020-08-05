Более 29,4 млн тестов на коронавирус проведено в России
Более 29,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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«Под меднаблюдением остаются 246 685 человек», — говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 232 тыс. тестов на коронавирус.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.
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