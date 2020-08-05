Более 29,4 млн тестов на коронавирус проведено в России

Более 29,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под меднаблюдением остаются 246 685 человек», — говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 232 тыс. тестов на коронавирус.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.