В Рособрнадзоре оценили идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

Начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Рособрнауки Игорь Круглинский оценил идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы.

«Действительно, в настоящее время такая дискуссия идёт. Она идёт в СМИ, мы видим, что и в профессиональном сообществе она имеет место быть», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, у инициативы есть и плюсы, и минусы. К примеру, если ЕГЭ будет только вступительным, его имеет смысл проводить в вузах, но тогда многим детям, особенно из отдалённых населённых пунктов, будет сложно добираться на экзамен.

«Или оставлять экзамены в школах, но при этом тогда организационная модель должна быть какой-то другой, потому что это уже будет экзамен, который не привязан к школе. Пока однозначного ответа на этот вопрос и мнения даже у нас нет», — добавил Круглинский.

Ранее финалист премии «Учитель года — 2017», первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов в беседе с URA.RU прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.