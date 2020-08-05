Эксперты оценили ситуацию в сфере трудоустройства
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
Среди самых популярных вакансий с точки зрения среднего отклика соискателей — личный водитель, оператор кол-центра, специалист по работе с гражданами, помощник руководителя, социальный педагог, оператор обработки документов.
В число наиболее популярных отраслей по среднему числу откликов на вакансию вошли юриспруденция, некоммерческие организации, наука и образование, СМИ и издательства, бухгалтерия, финансы и аудит.
Также выяснилось, что в среднем зарплатные ожидания выше зарплатных предложений приблизительно на 8%.
Самый большой разрыв между ожиданиями и реальными зарплатами отмечен у топ-персонала (26%).
Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты оценили ситуацию на рынке труда в России в июне.