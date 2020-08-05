Эксперты оценили ситуацию в сфере трудоустройства

Аналитики Superjob оценили ситуацию в сфере трудоустройства.

Об этом сообщает Nation News.

Среди самых популярных вакансий с точки зрения среднего отклика соискателей — личный водитель, оператор кол-центра, специалист по работе с гражданами, помощник руководителя, социальный педагог, оператор обработки документов.

В число наиболее популярных отраслей по среднему числу откликов на вакансию вошли юриспруденция, некоммерческие организации, наука и образование, СМИ и издательства, бухгалтерия, финансы и аудит.

Также выяснилось, что в среднем зарплатные ожидания выше зарплатных предложений приблизительно на 8%.

Самый большой разрыв между ожиданиями и реальными зарплатами отмечен у топ-персонала (26%).

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты оценили ситуацию на рынке труда в России в июне.