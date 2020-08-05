Депутат Госдумы, профессор, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко оценил пользу от отдыха в Турции.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«В этом году нет смысла ехать в Турцию, так как до 1 сентября остались считаные недели — к этой дате подавляющее большинство россиян возвращается домой», — заявил Онищенко в ходе видеобрифинга в медиагруппе «Патриот».

По словам депутата, стоит учесть, что россияне пребывали в состоянии стресса в течение пяти месяцев, а перелёт и акклиматизация к более жаркому климату создадут дополнительную нагрузку для организма.

«А потом предстоит возвращение в холодную Россию», — отметил он.

Как полагает Онищенко, оздоровительного эффекта не будет.

«В этом году стоит забыть о Турции и обратить внимание на отдых в России. Можно это сделать в Подмосковье, под Петербургом, на отечественных курортах. То есть в своей климатической зоне. Это куда полезнее», — добавил он.

Ранее Онищенко в беседе с Newinform оценил ситуацию в Турции.