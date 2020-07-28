Онищенко оценил ситуацию в Турции

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил ситуацию в Турции.
Онищенко оценил ситуацию в Турции
  • РИА Новости

«Я бы не советовал ехать в Турцию сейчас, если это не поездки по важным рабочим делам», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, можно вспомнить март, когда россияне не могли вернуться на родину самостоятельно.

«Многие не могли улететь из Турции и из других стран, потому что закрыли границы. Зачем это нужно? Лучше побыть в России, тут сейчас спокойнее и безопаснее», — считает Онищенко.

Ранее Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы ВОЗ об усилении пандемии.

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