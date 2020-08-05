Директор Пискарёвского мемориального кладбища рассказал о планах по развитию

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Директор Пискарёвского мемориального кладбища Евгений Панкевич рассказал о планах по развитию.
Директор Пискарёвского мемориального кладбища рассказал о планах по развитию
  • © Ninaras / wikipedia.org

«Сейчас с коллегами и общественностью работаем над концепцией его развития, рассматриваем различные идеи. Это в первую очередь работа с молодёжью в части патриотического воспитания, активное взаимодействие с различными организациями», — цитирует его «Петербургский дневник».

Как отметил Панкевич, в концепции предусмотрено использование современных цифровых технологий, благодаря которым у посетителей будет возможность выстроить собственный маршрут, познакомиться с историей, находясь на месте.

В частности, появятся QR-коды и различные навигационные приспособления.

Ранее «Невские новости» сообщали, что поисковые отряды Санкт-Петербурга проведут работы на территории мемориального комплекса «Синявинские высоты».

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