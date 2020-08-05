Эндокринолог оценила пользу витамина D

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Врач-эндокринолог, научный сотрудник клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова оценила пользу витамина D.
Эндокринолог оценила пользу витамина D
  • Pixabay

«Недостаток витамина D негативно сказывается на здоровье, но этот дефицит легко исправить. Если вы никогда не выявляли ваш уровень витамина D в организме, то нужно сдать анализ крови, после чего вместе с врачом определить дальнейшие действия», — заявила она в беседе с изданием «Ридус».

По её словам, если уровень витамина в норме, но человек редко бывает на солнце и нечасто ест морскую рыбу, то показаны профилактические дозы витамина. При выраженном недостатке врач, скорее всего, назначит сначала лечебные дозы, а потом стандартные.

«Переборщить с этим витамином сложно: должна быть и сильная медикаментозная нагрузка, и переизбыток солнца», — добавила Балашова.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал об основах здорового питания.

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