Онищенко прокомментировал разрешение на безвизовый въезд в Россию для командировок

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Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал разрешение на безвизовый въезд на территорию России для иностранцев, прибывающих для краткосрочных командировок.
Онищенко прокомментировал разрешение на безвизовый въезд в Россию для командировок
  • РИА Новости

В беседе с Newinform он заявил, что это правильный шаг. По словам депутата, деловые люди не являются критической массой и они приезжают не гулять и отдыхать.

«Другое дело, как они будут сюда добираться, потому что самолёты-то не летают», — отметил Онищенко.

Депутат также выразил мнение, что приезжающих деловых людей нужно информировать о ситуации в России, рассказывать им о требованиях, в том числе о масочном режиме.

Ранее Онищенко в беседе с URA.RU оценил ситуацию в Китае.

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