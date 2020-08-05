Онищенко прокомментировал разрешение на безвизовый въезд в Россию для командировок

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал разрешение на безвизовый въезд на территорию России для иностранцев, прибывающих для краткосрочных командировок.

В беседе с Newinform он заявил, что это правильный шаг. По словам депутата, деловые люди не являются критической массой и они приезжают не гулять и отдыхать.

«Другое дело, как они будут сюда добираться, потому что самолёты-то не летают», — отметил Онищенко.

Депутат также выразил мнение, что приезжающих деловых людей нужно информировать о ситуации в России, рассказывать им о требованиях, в том числе о масочном режиме.

Ранее Онищенко в беседе с URA.RU оценил ситуацию в Китае.