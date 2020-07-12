Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.

«В нём ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — цитирует URA.RU Онищенко.

Он уточнил, что в Индии заболеваемость также низкая, но здравоохранение там хуже чем в Китае.

Онищенко добавил, что отправляться в отпуск в европейские страны уже можно, но с учётом статистики заболеваемости.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернётся в Россию осенью, однако это не должно привести к ограничениям.