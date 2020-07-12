Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий

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Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
  • © REUTERS/Thomas Peter

«В нём ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — цитирует URA.RU Онищенко.

Он уточнил, что в Индии заболеваемость также низкая, но здравоохранение там хуже чем в Китае.

Онищенко добавил, что отправляться в отпуск в европейские страны уже можно, но с учётом статистики заболеваемости.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернётся в Россию осенью, однако это не должно привести к ограничениям.

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