Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
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«В нём ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — цитирует URA.RU Онищенко.
Он уточнил, что в Индии заболеваемость также низкая, но здравоохранение там хуже чем в Китае.
Онищенко добавил, что отправляться в отпуск в европейские страны уже можно, но с учётом статистики заболеваемости.
Ранее Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернётся в Россию осенью, однако это не должно привести к ограничениям.