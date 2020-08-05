В России разрешён безвизовый въезд иностранцев для командировок
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
«Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Ранее стало известно о снятии ограничений на железнодорожное сообщение с Калининградом.
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил в беседе с ФАН возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией.