В России разрешён безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее безвизовый въезд на территорию страны иностранцев, прибывающих для краткосрочных командировок.

«Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

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