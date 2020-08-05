В России разрешён безвизовый въезд иностранцев для командировок

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее безвизовый въезд на территорию страны иностранцев, прибывающих для краткосрочных командировок.
В России разрешён безвизовый въезд иностранцев для командировок
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

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