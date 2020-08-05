Ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом отменены

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на железнодорожное сообщение с Калининградом.
Ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом отменены
  • globallookpress.com
  • © Gabriele Thielmann

«Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Как отмечается, железнодорожное сообщение на этом направлении приостановили с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, однако пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области.

Теперь это ограничение снято.

Ранее сообщалось, что более 29,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 

За сутки в России проведено 232 тыс. тестов на коронавирус.

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил в беседе с ФАН возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией.

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