В Москве посетителям театров и концертов будут измерять температуру

В Москве театры, цирки и концертные залы должны будут измерять температуру посетителям на входе и не пропускать людей с признаками ОРВИ.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на приказ главы столичного Департамента культуры Александра Кибовского.

«Посетителей будут осматривать с помощью тепловизора или бесконтактного термометра.

«Посетители с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации не допускаются», — заявили в департаменте.

При этом посетителям будет рекомендовано отправиться в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек при условии заполняемости на 50%.