В Москве посетителям театров и концертов будут измерять температуру
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на приказ главы столичного Департамента культуры Александра Кибовского.
«Посетителей будут осматривать с помощью тепловизора или бесконтактного термометра.
«Посетители с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации не допускаются», — заявили в департаменте.
При этом посетителям будет рекомендовано отправиться в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек при условии заполняемости на 50%.