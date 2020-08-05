В Москве посетителям театров и концертов будут измерять температуру

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В Москве театры, цирки и концертные залы должны будут измерять температуру посетителям на входе и не пропускать людей с признаками ОРВИ.
В Москве посетителям театров и концертов будут измерять температуру
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на приказ главы столичного Департамента культуры Александра Кибовского.

«Посетителей будут осматривать с помощью тепловизора или бесконтактного термометра.

«Посетители с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации не допускаются», — заявили в департаменте.

При этом посетителям будет рекомендовано отправиться в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек при условии заполняемости на 50%.

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