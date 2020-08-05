Курганские власти прокомментировали рост безработицы в регионе

Курганские власти прокомментировали ситуацию с безработицей в регионе.

«Численность зарегистрированных безработных увеличилась в связи с введением ограничительных мер и увеличением размера пособия по безработице», — цитирует URA.RU начальника регионального управления по труду и занятости населения Игоря Ксенофонтова.

За месяц количество безработных в регионе выросло на 3800.

Ранее сенатор от Курской области Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с пособиями по безработице.