Курганские власти прокомментировали рост безработицы в регионе

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Курганские власти прокомментировали ситуацию с безработицей в регионе.
Курганские власти прокомментировали рост безработицы в регионе
  • РИА Новости

«Численность зарегистрированных безработных увеличилась в связи с введением ограничительных мер и увеличением размера пособия по безработице», — цитирует URA.RU начальника регионального управления по труду и занятости населения Игоря Ксенофонтова.

За месяц количество безработных в регионе выросло на 3800.

Ранее сенатор от Курской области Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с пособиями по безработице.

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