Курганские власти прокомментировали рост безработицы в регионе
- РИА Новости
«Численность зарегистрированных безработных увеличилась в связи с введением ограничительных мер и увеличением размера пособия по безработице», — цитирует URA.RU начальника регионального управления по труду и занятости населения Игоря Ксенофонтова.
За месяц количество безработных в регионе выросло на 3800.
Ранее сенатор от Курской области Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с пособиями по безработице.