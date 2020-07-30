В Совфеде оценили ситуацию с пособиями по безработице

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Сенатор от Курской области Валерий Рязанский оценил ситуацию с пособиями по безработице.
В Совфеде оценили ситуацию с пособиями по безработице
  • РИА Новости

«Безработица выросла по сравнению с началом апреля в три раза, это сведения Росстата. Поэтому вполне естественно, что профсоюзы пытаются адекватно отреагировать на ситуацию, которая складывается на рынке труда», — сказал он в беседе с Inforeactor.

По его словам, вопрос требует анализа, и речь может идти только о каких-то кратковременных периодах, которые дают такого рода всплеск выплат.

«Что касается будущего системы выплат по безработице, я думаю, что ФНПР ставит вопрос о более современных методах реагирования на потерю работы, чтобы те пособия, которые выплачиваются именно потерявшим работу, давали возможность человеку спокойно перебиться этот период времени и всё-таки не резко снижать доходы его семьи», — отметил сенатор.

Как считает Рязанский, основные усилия нужно направить на быстрое восстановление занятости.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала ситуацию с пособиями по безработице.

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