В Совфеде оценили ситуацию с пособиями по безработице

Сенатор от Курской области Валерий Рязанский оценил ситуацию с пособиями по безработице.

«Безработица выросла по сравнению с началом апреля в три раза, это сведения Росстата. Поэтому вполне естественно, что профсоюзы пытаются адекватно отреагировать на ситуацию, которая складывается на рынке труда», — сказал он в беседе с Inforeactor.

По его словам, вопрос требует анализа, и речь может идти только о каких-то кратковременных периодах, которые дают такого рода всплеск выплат.

«Что касается будущего системы выплат по безработице, я думаю, что ФНПР ставит вопрос о более современных методах реагирования на потерю работы, чтобы те пособия, которые выплачиваются именно потерявшим работу, давали возможность человеку спокойно перебиться этот период времени и всё-таки не резко снижать доходы его семьи», — отметил сенатор.

Как считает Рязанский, основные усилия нужно направить на быстрое восстановление занятости.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала ситуацию с пособиями по безработице.