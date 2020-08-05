Инспектор ГИБДД рассказал, что Ефремов был за рулём в момент ДТП

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Актёр Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, находился за рулём автомобиля. Об этом в суде рассказал свидетель по делу, инспектор ГИБДД Александр Козлов.
Инспектор ГИБДД рассказал, что Ефремов был за рулём в момент ДТП
  • АГН «Москва»

«Очевидцы сообщили мне после прибытия на место, что Ефремов был за рулём. Позже я увидел это на видеозаписях», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, у Ефремова были признаки алкогольного опьянения.

Как передаёт РИА Новости, Козлов также заявил, что в ходе медосвидетельствования Ефремова было установлено, что «опьянение сильное — 1,05 или 1,25 промилле».

Ранее Ефремов заявил, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. 

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