В Подмосковье отец избил до смерти шестилетнего сына

В Подмосковье задержан мужчина, которого подозревают в убийстве шестилетнего сына. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Следователем следственного отдела по городу Талдому задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть его шестилетнего сына (ч. 4 ст. 111 УК России)», — говорится в сообщении.

По информации следователей, 3 августа стало известно о смерти ребёнка, который, по словам отца, упал в подъезде с лестницы.

В ходе осмотра тела погибшего сотрудники правоохранительных органов обнаружили множество травм, в том числе кровоподтёков, «повлёкших развитие травматологического шока, от которого наступила смерть ребёнка».

«В ходе допроса отец мальчика дал признательные показания, сообщив, что причинил своему сыну телесные повреждения. Причиной стало недовольство поведением сына», — отметили в СК.

В июле в Перми задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятимесячного младенца.