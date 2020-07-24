В Перми задержан мужчина, подозреваемый в убийстве младенца

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В Перми расследуется дело по факту убийства 9-месячного младенца. Подозреваемый 22-летний мужчина задержан. Ожидается, что суд в ближайшее время вынесет решение об избрании меры пресечения.
В Перми задержан мужчина, подозреваемый в убийстве младенца
  • РИА Новости

Как сообщает properm.ru, 23 июля в квартире в Индустриальном районе Перми было обнаружено тело 9-месячной девочки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, мать ребёнка оставила его под присмотром сожителя на ночь, а сама ушла на день рождения. Плач девочки раздражал подозреваемого, в результате чего он нанёс ей травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сайт Udm-info.ru со ссылкой на прокуратуру республики Удмуртия сообщал, что суд признал виновной женщину, убившую своего новорождённого ребёнка.

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