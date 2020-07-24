В Перми задержан мужчина, подозреваемый в убийстве младенца
- РИА Новости
Как сообщает properm.ru, 23 июля в квартире в Индустриальном районе Перми было обнаружено тело 9-месячной девочки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, мать ребёнка оставила его под присмотром сожителя на ночь, а сама ушла на день рождения. Плач девочки раздражал подозреваемого, в результате чего он нанёс ей травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сайт Udm-info.ru со ссылкой на прокуратуру республики Удмуртия сообщал, что суд признал виновной женщину, убившую своего новорождённого ребёнка.