В Ставропольском крае вынесли приговор по делу об убийстве грудного ребёнка

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В Ставропольском крае вынесли приговор мужчине, который обвиняется в убийстве грудного ребёнка.
В Ставропольском крае вынесли приговор по делу об убийстве грудного ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Преступление было совершено в мае 2019 года на улице села Бешпагир. Супруги поссорились, и муж, желая наказать жену, несколько раз ударил восьмимесячную дочь ножом. Ребёнок скончался.

Мужчина приговорён к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его также обязали выплатить более 1 млн рублей морального и физического вреда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.

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