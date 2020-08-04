Эксперт дала рекомендации по подготовке ребёнка к школе

Педагог-психолог, научный сотрудник Института детства при Российском детском фонде Татьяна Шишова дала рекомендации по подготовке ребёнка к школе.

«Дети в большинстве своём помнят, как сидеть за партой. Не стоит их подготавливать сильно заранее, им хватит и недели. Самое важное, чтобы этот период прошёл для них максимально легко», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, нужно постараться, чтобы 1 сентября стало именно праздничным днём, настроить детей на позитивный лад, поговорить с ними об одноклассниках, учителях, любимых предметах.

«Можно за неделю начать отстраивать свой график. Пораньше вставать, пораньше ложиться. Можно попробовать заняться чтением или развивающими играми с ребёнком в первой половине дня», — считает Шишова.

Она добавила, что важно не перегружать детей.

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